Pistoia, 15 luglio 2025 – Dopo gli anni segnati dalla pandemia, le malattie infettive sono tornate a circolare nel territorio pistoiese. È quanto emerge dalla Relazione annuale 2024 dell’Asl Toscana Centro, che fotografa una situazione in rapido peggioramento per numerose patologie, in particolare quelle dell’infanzia e a trasmissione sessuale. Il dato più eclatante riguarda la scabbia, che nell’area dell’ Asl Toscana Centro ha fatto registrare nel 2024 1.609 casi, con numeri rilevanti anche nel Pistoiese. Rispetto ai 212 casi del 2020, l’aumento viene attribuito a una maggiore trasmissione in ambienti comunitari e familiari, a cicli terapeutici spesso incompleti e alla possibile resistenze ai farmaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme morbillo e scarlattina, tornano le infezioni dell’infanzia. L’importanza delle vaccinazioni