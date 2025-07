Valerio Scanu racconta la sua vita tra sfide e ricordi

Un viaggio tra vulnerabilità e resilienza nella vita di Valerio Scanu. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Valerio Scanu racconta la sua vita tra sfide e ricordi

In questa notizia si parla di: valerio - scanu - vita - racconta

Fabri Fibra condannato per aver diffamato Valerio Scanu: previsto un risarcimento di 70mila euro. - Fabri Fibra è stato condannato dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione del Tribunale di Milano per diffamazione ai danni di Valerio Scanu.

Valerio Scanu denuncia Fabri Fibra per diffamazione e vince la causa: insulti per l'ex allievo di Amici che risponde così - Valerio Scanu ha vinto la causa per diffamazione intentata contro Fabri Fibra. Il rapper dovrà risarcire l'ex allievo di Amici di una cospicua somma.

Valerio Scanu: "Fabri Fibra? Contro di me robe indicibili. Quando inizi a toccare le tasche..." - Il cantante ha scelto lo studio de "La volta buona" per parlare pubblicamente del processo contro Fabri Fibra e dalla sua vittoria in tribunale

Valerio Scanu 14 Agosto 2025 Tortorici(Me)Piazza Zumbo Blue Sea in Sicily 348 818 0971 Vai su Facebook

Scanu: “In tutti i laghi resta nella storia. Il privato? I peggiori omofobi sono gli omosessuali”; Valerio Scanu si dà al ballo: Ho iniziato per caso ed è cambiata la mia vita; Da venerdì 14 marzo Valerio Scanu torna in radio con il singolo “Solo con una parola”.

Scanu: “Mi sono dato alla danza, nella musica non c’è meritocrazia” - Valerio Scanu si confessa tra il futuro nella danza e nei musical e i ricordi ad “Amici” con il rapporto incrinato con Maria De Filippi e il tumore affrontato in silenzio ... Lo riporta 105.net

Valerio Scanu e la malattia: “Non lo sapeva nessuno” - Il racconto di Valerio Scanu sulla sua vita privata, la malattia e la relazione con l'ex. Riporta donnaglamour.it