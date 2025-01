Sport.quotidiano.net - Qui Dea. Atalanta, senza Retegui è dura. Gasp ragiona su Zaniolo falso nove

il centravanti di ruolo l’non sta più segnando. La Dea, macchina del gol fino a Natale – sotto l’albero 61 gol segnati in 25 match tra Serie A, Champions League e Coppa Italia – si è inceppata da quando non ha più a disposizione Mateo, cannoniere stagionale con 14 reti (12 in campionato e 2 in Europa), bloccato dallo scorso 22 dicembre per un infortunio muscolare al retto femorale. Fuori– e fuori ovviamente l’altro centravanti Gianluca Scamacca, che dovrebbe rientrare tra un mese dopo l’operazione di inizio agosti in seguito alla rottura del legamento crociato - l’attacco nerazzurro si è ingolfato. Un solo centro nelle ultime tre partite contro la Lazio (a segno Brescianini per l’1-1), con l’Inter in Supercoppa in Arabia e, sabato,contro l’Udinese in trasferta.