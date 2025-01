Sport.quotidiano.net - Promozione. Colpo Centese in rimonta. La zona playoff resta vicina

Felsina 12 FELSINA: Sillah, Vallasciani (49’ st Chiriacò), Grande, Sambarino (36’ st Colace), Vignudelli, Tonelli (43’ st Perin Coletto), Brunori (46’ st Gamberini), Venturi, Adeyemi, Grazia, Matta. A disposizione: Maiella, Di Mascio, Inzaina, Orsini, Tinica. All.: Buttignon.: Alberghini, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Bonacorsi (35’ st Govoni), Grimandi (25’ st Sassu), Pirreca, Bonvicini, Sanci (17’ st Aiello G.). A disposizione: Grandi, D’Aniello, Grygiel, Rimondi, Parola. All.: Di Ruocco. Arbitro: Ferrini di Cesena. Reti: 10’ pt Adeyemi (F), 40’ pt Bonvicini (C), 45’ pt Pirreca (C). Note: ammoniti: Vignudelli (F), Tonelli (F), Perelli (C). Importante vittoria in trasferta per la, che passa sul campo del Felsina. Le due squadre arrivano al match con situazioni di classifica diverse: i padroni di casa del Feina sono reduci dalla vittoria di domenica scorsa sul campo del Petroniano, ma sono invischiati in pieno nella lotta playout, mentre gli ospiti dellaarrivano dalla vittoria casalinga sul Consandolo e sono ancora attaccati al treno