Ilnapolista.it - Politano: «Il mercato ci destabilizza? Noi conosciamo la nostra forza, ogni giocatore è a livello di questa maglia»

Leggi su Ilnapolista.it

L’attaccante del Napoli, Matteo, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la vittoria contro il Veronain conferenzaKvaratskhelia?«Eravamo concentrati sulla partita, sapevamo che era difficile. Sappiamo che gennaio è un mese particolare colaperto, ci sono possibilità che giocatori importanti possano andar via ma dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi, poi a finevaluteremo chi sarà andato via o sarà arrivato”“Ilci destabiliizza? Noi sappiamo la, a prescindere da chi va in campo si dimostra il valore perché indossiamo unaimportante.è adi, si è visto anche a Firenze nonostante le assenze. Si è visto un grande spirito di gruppo, è ciò che ci chiede il mister”Posto Champions blindato? Per noi era fondamentale partire bene nel girone di ritorno dopo la sconfitta dell’andata col Verona, ci tenevamo a partire bene e sappiamo che c’è tanta strada da fare, noi vogliamo mettere un mattone dopo l’altro e arrivare fino alle ultime giornate lassù”“Cosa è cambiato dal 3-0 di Verona ad oggi? È cambiato tantissimo, ne abbiamo parlato prima della partita: allora non eravamo squadra, oggi sì e si vedepartita la voglia di combattere tutti assieme, questi sono i risultati”“Mi dispiace non segnare, ci tengo a dare un mio contributo arealizzativo, ma sono contento del lavoro che sto facendo e della fiducia che mi dà il mister.