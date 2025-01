Ordigno contro la caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo

Leggi su Corrieretoscano.it

SAN– Attentato alladeidiSanall’alba del 13 gennaio, intorno alle 4. Ignoti hanno lanciato undanneggiando gravemente il portone di ingresso delladi via Gramsci. Fortunatamente solo danni alla struttura e nessun ferito per il gesto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme innescate dall’esplosione.Subito partite le indagini per individuare i responsabili, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza del centro storico. “Il vile gesto compiutoladella compagnia deidiSanè frutto di un crescente e scellerato clima di odiouomini e donne che ogni giorno tutelano la nostra sicurezza. Condanniamo con forza ogni forma di intimidazione e violenza nei confronti di servitori dello Stato a cui va la mia vicinanza e solidarietà, come cittadino prima ancora che come Ministro”.