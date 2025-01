Natale De Gregorio nuovo amministratore di Lievito Consulting

Leggi su Ildenaro.it

Quattro anni di attività per. La società fondata nel 2021 da Francesco Nicodemo,Dee Noemi Borghese – cui si sono uniti successivamente il giornalista Michele Marangon e, nel 2024, il senior manager Massimo Moggi – traccia un bilancio annunciando il passaggio del testimone ai vertici dell’azienda, che dal 2025 vedrà comeDe.I risultati, che opera nel campo della comunicazione strategica per aziende, enti, PA, politica e terzo settore, ha fatto registrare una crescita media del fatturato nell’ultimo triennio pari a +55%, gestendo solo nel 2024 oltre 50 clienti e 13 campagne elettorali. L’ultima in ordine temporale è stata quella al fianco di Stefania Proietti per la presidenza della Regione Umbria, che ha visto l’affermazione della ormai ex sindaca di Assisi.