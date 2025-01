Ilgiorno.it - Milano, gli ingressi in Area C e Area B? Calano. Ma è polemica: “Sono dati taroccati”

, 13 gennaio 2025 – Il report di Amat per i mesi di ottobre e novembre 2024, rispetto agli stessi mesi del 2023, mostra una ripresa dello sharing, in particolare monopattini e bici, e del trasporto pubblico. Per quanto riguardaC, ad ottobre 2024 gliinfrasettimanaliin calo (-1,52%), mentre risultano in aumento il sabato (+4,5%) e la domenica (+5,61%). Nel mese di novembre, invece, le percentualiin discesa per tutti i giorni della settimana (-3,42% dal lunedì al venerdì, -7,29% il sabato e -3,96% la domenica). Installazione nuova segnaletica stradale obbligo adesivo angolo cieco per i mezzi pesanti ai varchiB,, 17 Dicembre 2024, Ansa/Andrea Fasani, I numeri diB potrebbero risentire ancora degli effetti delle giornate piovose a ottobre di quest’anno ed è il weekend, quando la Ztl non è attiva, che fa segnare i numeri più alti, con +4,5% per le giornate di sabato e +5,61% la domenica.