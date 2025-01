Lapresse.it - Migranti, in Germania è bufera su ‘biglietti di espulsione’ della Afd

Un ‘biglietto didi sola andata da inviare a persone con passato migratorio. È l’iniziativa di alcune sezioni distrettuali dell’ultradestra tedesca dell’AfD, come riportano diversi media tedeschi. Sui social media è scoppiata la polemica, in particolare dopo che al recente congresso dell’AfD, la leader e candidata cancelliera, Alice Weidel, ha sdoganato il termine ‘remigrazione‘, che prevede l’espulsione di massa per immigrati e cittadini dal passato migratorio ‘non integrati’. “Le persone con un background migratorio nella zona di Karlsruhe hanno trovato questo nella loro casella di posta”, ha scritto un utente di Instagram e ha pubblicato una foto del ‘biglietto di, come riporta la Frankfurter Rundshau. Un codice QR stampato sul biglietto rimanda al sito web dell’AfD di Karlsruhe, dove il biglietto è anche disponibile per il download.