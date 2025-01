Zonawrestling.net - Maryse: “Mi manca la WWE ma ho scelto i miei figli”

Tra i volti più importanti della Divas Era in WWE c’è sicuramente quello di. La moglie di Miz è sempre rimasta legata alla compagnia di Stamford in tutti questi anni, accompagnando spesso il marito sul ring e prendendo parte ad alcune storyline, ma ormai non sale sul ring dal 2022, quando in un Mixed Tag Team Match alla Royal Rumble aveva sfidato insieme a Miz – uscendo sconfitta, ma non sfigurando affatto – Edge e Beth Phoenix. Difficile prevedere se e quando la rivedremo sul ring, ma sicuramente il legame con la WWE rimane fortissimo.“Essere genitore cambia tutte le priorità”Intervistata dalla rivista People, l’ex Divas Champion ha parlato del suo futuro in WWE, dell’amore che ha per il wrestling, ma soprattutto per i suoi, che in questo momento sono per lei priorità assoluta nonostante abbia ancora il desiderio di salire sul ring.