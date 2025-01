Gqitalia.it - Le New Balance 993 x JJJJound sono un'altra collaborazione perfetta per iniziare l'anno

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Verso la fine dello scorsoiniziate a circolare le voci sullax New993. Si trattava di una notizia piuttosto importante, perché non solo si trattava dell'ennesimax New, ma anche della prima 993 in assoluto del marchio di Montreal. E mentre le prime notizie indicavano che era in lavorazione una sola colorazione, sembra che ne siano in arrivo due. Una bella sorpresa!x New993 Military Urban Grey BlackNella serie 99X di NB, la 993 è sempre stata un po' in disparte. Ma questa stagione, l'azienda di abbigliamento sportivo di Boston si è data da fare.