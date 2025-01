Liberoquotidiano.it - "La Cgil contraria? Bene, ecco cosa significa". Valditara sfida Landini: così cambia la scuola

L'ultimo intervento riguarda la reintroduzione dei giudizi sintetici alle elementari (ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, insufficiente) e il voto in condotta alle medie espresso in decimi. «Questa riforma segna una svolta importante all'insegna della trasparenza e della chiarezza» spiega a Libero il ministro dell'Istruzione Giuseppe. «La riforma ha una finalità educativa e formativa perché serve proprio a documentare lo sviluppo degli apprendimenti e quindi serve anche a promuovere l'autovalutazione dello stesso studente e a informare in modo chiaro le famiglie». Lasbaglia a sostenere che dietro queste novità ci sia un intento punitivo? «Se laattacca e critica vuol dire che siamo sulla strada giusta. Le sue accuse sono del tutto incomprensibili perché non c'è nessun intento punitivo.