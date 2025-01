Lettera43.it - EOS IM acquisisce il gruppo belga Elvacenter con il sostegno di SIMEST

EOS Investment Management (EOS IM), asset manager indipendente specializzato nella promozione di fondi di investimento alternativi focalizzati nella transizione energetica e sostenibile, ha comunicato l’acquisizione – tramite la controllata Donati, attiva nella distribuzione di componenti per ascensori e scale mobili – diattivo in Belgio ed Olanda. Grazie a questa operazione, Donati consolida la propria posizione di leadership in Europa con una gamma di oltre 16 mila articoli e 5 mila clienti in continua crescita, raggiunge il livello di oltre 38 milioni di ricavi aggregati e realizza uno step ulteriore nella propria strategia tesa a creare la piattaforma di distribuzione leader nel mercato europeo mediante il consolidamento dei player di riferimento nei singoli Paesi. L’operazione ha visto la partecipazione di, società delCdp per l’internazionalizzazione delle imprese, che è intervenuta con un investimento di 3 milioni di euro realizzato anche con le risorse del Fondo di venture capital, strumento gestito in convenzione con la Farnesina.