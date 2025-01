Catania arrestato dai Carabinieri un giovane pusher

Leggi su Dayitalianews.com

del Nucleo Radiomobile dihannoun catanese di 21 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, verso le ore 17:00, l’equipaggio, ha sorpreso ilmentre si trovava nei pressi della nuova area verde della città, il parco Falcone e Borsellino.Ihanno subito notato ilcon il cappuccio calato e un atteggiamento circospetto, quindi hanno deciso di fermarsi in una zona defilata e hanno continuato a osservarne i movimenti del ragazzo per capire meglio le sue intenzioni.Proprio in quel momento, il 21enne è stato raggiunto da un’altra persona che gli ha consegnato del denaro, ricevendo in cambio da lui una bustina.Immediato, quindi, è scattato l’intervento dei motociclisti, dinanzi ai quali si era appena consumata una scena di spaccio.