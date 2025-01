Ilgiorno.it - Caos treni a Milano, parla l'esperto: “Necessario un nuovo passante sotterraneo per Alta velocità e interregionali”

Leggi su Ilgiorno.it

– “Premessa: è stato un colpo di sfortuna notevole per la localizzazione dell’incidente. La tratta Centrale-Lambrate è una delle più congestionate e complicate d’Italia”. Oliviero Baccelli, professore di Economia dei trasporti in Bocconi, riparte da qui per inquadrare l’odissea di sabato.in ritardo, cancellati e “spariti“ dopo il danno alla linea elettrica aerea provocato da un treno dell’. Ancora un guasto con disagi a cascata in tutta Italia. “Ed è successo in un weekend in cui riprendevano molti lavori sulle direttrici tradizionali, dopo la pausa natalizia. Era chiusa per esempio la Piacenza-e altri collegamenti erano coperti da bus sostitutivi. Anche questo ha complicato il quadro”. Lo scenario peggiore. “Un lato positivo in realtà c’è: di sabato si viaggia di meno per lavoro, ma ovviamente la localizzazione e le chiusure preventive hanno amplificato il problema”.