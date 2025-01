Inter-news.it - Biasin: «Inter, dopo Riad dramma mediatico! Frattesi? Una bugia»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato del momento dell’e anche del futuro di Davide. Il giornalista difende la posizione dei nerazzurri e poi individua una non verità sul centrocampista.RUMORE DEI NEMICI – Fabrizio, a Mediaset, ha parlato del momento dei nerazzurri. Il giornalista, vicino alle cose dell’, difende l’operato della squadra e di Simone Inzaghila vittoria con il Venezia: «L’ha perso la Supercoppa, è un fatto e nessuno lo nasconde. I primi arrabbiati sono giocatori e allenatori. Quello che stona è quello che è successo: si è fatto un. Ha abituato tutti troppo bene, tanto che non si può perdere neanche una partita. Ho letto articoli dove si dice qual è il problema dell’? Ma leggo le statistiche e vedoprima, tanti clean sheet di fila, miglior attacco, tra le prime otto in Champions League.