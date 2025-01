Sport.quotidiano.net - Basket, torna al successo il GMV in casa con Pontremoli, in Divisione Regionale 2

Pisa, 12 gennaio 2025 – Primodell’anno, nella tredicesima e ultima giornata del girone di andata, per il GMV, conin2, a pochi giorni dalla sconfitta di misura sul campo della Liburnia. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, nel gruppetto di testa in attesa del “recupero-spareggio” con AutoEtruria Volterra, hanno fatto proprio il match in virtù di un avvio di ripresa eccellente. LA CRONACA – Con il GMV ancora privo del giocatore più esperto, Davini, la partita inizia con entrambe le squadre che commettono tanti errori difensivi, con l’andamento del punteggio in equilibrio ed il primo quarto che termina sul 20-21. Nel secondo quarto la musica non cambia, entrambe le difese si risistemano ed il match rimane sempre in equilibrio fino a pochi secondi dal riposo.