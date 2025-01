Lanazione.it - Auser, solidarietà e socializzazione: "Siamo come una seconda casa"

L’di Santo Stefano di Magra traccia un bilancio: tante attività, nessuno può sentirsi solo perché l’associazione diventa una. Dalle raviolate alla tombola, dai concerti allo yoga, offerte per tutti, non solo anziani ma anche per i giovani. Dopo la pausa dovuta al Covid, la ripresa è stata entusiasmante e ricca di novità, soprattutto grazie all’appoggio dell’assessore Chiara Battistini, che ha creduto nei valori sociali e ha lavorato con entusiasmo affinché si potessero realizzare. "L’è una associazione di volontariato e di promozione sociale che si attiva secondo principi di rispetto, di valorizzazione delle differenze e tutela dei diritti", spiegano. Si rivolge prioritariamente agli anziani ma anche ai più giovani, per migliorarne la qualità della vita, contrastare ogni forma di esclusione e discriminazione, diffondendo la cultura dellae della partecipazione.