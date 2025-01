Sport.quotidiano.net - Spal, vietato illudersi. Un passo avanti enorme, ma quel secondo tempo fa emergere difetti già noti

e Lucchese son tornate a darsele come ai vecchi tempi, ma per obiettivi molto al ribasso rispetto alle mitiche sfide degli anni Settanta. I rossoneri all’andata vinsero a Ferrara per 3-2 cogliendo un successo che mancava da oltre 80 anni, mentre lacol medesimo 3-2 ha interrotto un digiuno che durava da 51, rimettendo anche in pari il computo dei confronti diretti. Dossena torna a casa con i tre punti, ed è ciò che più conta visti i quarti di luna: la vittoria nell’anticipo rivaluta un po’ anche la trafila di pareggi. Se a Porta Elisa la suasi presentava con 3 punti soltanto nelle ultime 5 partite, si deve aggiungere che il bilancio delle ultime 9 è ora di 4 gioie piene, tre ics e due frenate brusche: i 15 punti non sono bottino malvagio per chi lotta per non retrocedere. Delladi Porta Elisa sono piaciuti il primoe la reazione rabbiosa, immediata e un filo fortunata alla "puntura" del 2-2, che fa seguito all’orgogliosa rimonta al Perugia in dieci.