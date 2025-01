Ilrestodelcarlino.it - Neri Marcorè e i dialetti esilaranti. Con lui il pubblico finalmente ride

"Anche se vivo a Roma da tanto tempo, le Marche sono casa mia. Le trovo bellissime, con tutte le differenze che ci sono tra provincia e provincia: sappiamo bene quanto questo nome plurale corrisponda poi a una pluralità di culture". Così, dietro le quinte, poco prima di salire sul palco l’attorelodava la sua regione, di cui conosce inelle sfumature più sottili. Ed è proprio con le cadenze, partendo da Ascoli e risalendo idealmente la regione, che ha deliziato iluna volta sbucato sul palco, al fianco di Marianna Aprile e Gianluca Semprini: "I nostrisono come la scala di un pianoforte - ha spiegatoutilizzando la sua ottima vena musicale - si parte dai ’bassi’ del sud delle Marche per arrivare ai registri più alti che usate voi in provincia di Pesaro, tipo quello di Valentino".