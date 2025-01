Thesocialpost.it - Napoli, cadono due alberi per il vento forte: nessun ferito

A causa delche si è abbattuto su, duesono crollati in diverse zone della città. Uno è caduto al Vomero, in via Ruoppolo, distruggendo parte del marciapiede e schiacciando un’auto parcheggiata. Un altro albero è caduto in viale Gramsci, a Mergellina, fortunatamente senza causare danni.Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, ha condiviso sui social le immagini deglicaduti, lanciando un appello urgente: “Serve un’analisi accurata di tutte le piante situate in zone densamente abitate. È necessario prevenire tragedie che si possono evitare”.Il deputato ha inoltre posto l’attenzione su un altro problema che affligge la città: la formazione di nuove buche sulle strade, fenomeno aggravato dalle recenti condizioni meteorologiche. “Le buche che continuano a formarsi non sono soltanto un segno di trascuratezza – ha dichiarato – ma rappresentano un pericolo reale per chi si sposta in città, sia a piedi che in auto.