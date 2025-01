Lanazione.it - Montalcino e Pienza: "Ma i servizi essenziali siano le vere priorità"

di Michela BertiSIENAPiccolo è bello. E’ quanto emergenze dal rapporto dell’Irpet ‘La digitalizzazione del lavoro e le opportunità per le aree interne“ che scatta la fotografia dei nuovi stili di vita. Con la pandemia si è modificato profondamente il modo di svolgere alcune attività e c’è chi, per lavorare per esempio, sceglie i piccoli borghi della Toscana. Un modo di viitinerante, insomma, che unisce il lavoro all’esplorazione di località più o meno turistiche. I dati elaborati da Irpet provengono dal sito Nomads.com e prendono in considerazione sei parametri che condizionano la scelta dei lavoratori-viaggiatori: accessibilità digitale, costo della vita, vivacità culturale, strutture ricettive, infrastrutture di trasporto e ambiente. Si scopre così che la Toscana è la culla dei “nomadi digitali“ con due località in testa alla classifica:, in provincia di Siena, dietro Montescudaio, Riparbella e Lajatico in provincia di Pisa.