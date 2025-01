Sport.quotidiano.net - I biancorossi sono reduci da quattro risultati utili

Il Terranuova parte per Bagno di Gavorrano in cerca del quinto risultato utile consecutivo. I ragazzi di Becattini affrontano oggi un Follonica Gavorrano non certo in forma smagliante. I biancorossoblù avevano iniziato la stagione candidandosi a rimanere nel gruppo di testa del girone, invece si ritrovano al decimo posto, a sole 4 lunghezze dai terranuovesi che aprono la zona play-out. All’andata, al Matteini, finì 0-0 e anche stavolta la sfida appare apertissima. Il tecnico biancorosso, al netto dei lungodegenti Cioce e Stopponi, dovrà fare a meno dello squalificato Privitera e di Lischi, messo a riposo precauzionale - aveva già saltato la prima gara interna del girone di ritorno contro la Fulgens Foligno. Tornano invece a disposizione Bega e Iaiunese dopo una giornata di stop comminata dal giudice sportivo.