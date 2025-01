Anteprima24.it - FOTO – Scout intrappolati dalla neve: salvati della Misericordia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo disagi alla viabilità dovuti alla forte nevicata che in nottata si è abbattuta su numerose zone dell’Irpinia, si registra anche un intervento per un gruppo di giovani rimastinella.Il fatto è accaduto a Montevergine dove i Volontari di protezione civile esi sono recati presso il Santuario per recuperare il gruppoAvellino 6 rimasto bloccato a causa delle condizioni meteo avverse.Si tratta dei ragazzi appartenenti alla sezione 6 di Rione Parco con sede in via Di Capua che condivudono l’esperienza comunitaria, la progressiva ricerca e sviluppodimensione sociale e spirituale. Oggi una disavventura per fortuna finita nel migliore dei modi, prime scuole chiuse ma gli avellinesi restano delusiL'articoloproviene da Anteprima24.