Oasport.it - FAVOLA DE ALIPRANDINI! Rimonta furibonda e podio nel gigante di Adelboden! Doppietta elvetica

Leggi su Oasport.it

svizzera nel miticodi, ma a fare festa finalmente è anche l’Italia. Marco Odermatt vince per la quarta volta consecutiva sulla Chuenisbärgli, eguagliando il primato di Ingemar Stenmark. Alle sue spalle ha concluso il connazionale Loic Meillard, ma soprattutto al terzo posto si è classificato un fenomenale Luca De. Unaincredibile quella dell’azzurro nella seconda manche, che gli è valso il secondodella carriera in Coppa del Mondo dopo quello ottenuto in Alta Badia nel 2021.Proprio quel secondo posto sulla Gran Risa era stato l’ultimoazzurro nella specialità, con il nativo di Cles che finalmente riesce a rompere un digiuno che durava veramente da troppo tempo. L’Italia poi ritorna suladinaddirittura tredici anni l’ultima volta, quando era stato Max Blardone a concludere sempre al terzo posto.