Educare attraverso la fiaba | la simbologia oscura di Charles Perrault

Il 12 gennaio 1628, quasi quattrocento anni fa, veniva al mondo, l’autore parigino che, grazie alla raccolta Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités, nota anche come Contes de ma mère l’Oye, diede di fatto inizio al genere letterario della. Alcune delle storie erano trascrizioni di racconti tradizionali di Giambattista Basile, ma arricchite dalla creatività dello scrittore. La maggior parte di esse, tuttavia, provenivano da fonti orali, riformulate e private dei passaggi più osceni, per essere destinate al pubblico colto della corte di Francia. Le fiabe dierano caratterizzate da una morale, a volte esplicita, quasi sempre deducibileuna serie di simboli disseminati nel testo.: Cappuccetto Rosso e la sessualitàCappuccetto Rosso è tra le fiabe più note diIl fine ultimo di, in fondo, erai lettori.