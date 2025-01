Ilrestodelcarlino.it - Caffe della Rocca. Anche il M5s sferza la giunta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non si placano le polemiche innescate dalla sentenza del Tar che, accogliendo il ricorso dell’ex gestore, Lorenzo Sabbioni, ha annullato il bando per il Caffè, passato nelle mani di Emanuele Brusaferri a inizio 2024. Dopo le critiche dell’opposizione, alle quali ha risposto il sindaco Marco Panieri, sulla questione tornail M5s. Che punta il ditocontro due assessore. "Il primo cittadino ha sottolineato come, grazie a questi bandi comunali che non prevedevano nero su bianco l’obbligo di verificare l’assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione o riciclaggio, si sia riusciti a velocizzare l’iter per l’assegnazionegestione dei locali di proprietà comunale e a incassare maggiori entrate – ricostruisce il consigliere comunale Ezio Roi –.