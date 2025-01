Sport.quotidiano.net - Bologna, rebus e certezze. Tante varianti sulle fasce. Ma la difesa non si tocca

Non gioca titolare dal 24 novembre, giorno della debacle in casa della Lazio, quando fu sostituito a causa dell’inferiorità numerica. Eppure è ancora il capocannoniere del suo. Si è infortunato nel suo momento migliore: ko in Coppa Italia con il Monza, sull’episodio che lo ha visto segnare la sua settima rete stagionale, la sesta nelle ultime sette partite giocate. E’ stato costretto ai box con Juventus e Fiorentina, è tornato con minutaggi ridotti con Torino e Verona: oggi potrebbe essere il giorno del ritorno dal primo minuto di Riccardo Orsolini. "Lui e Ndoye sono quasi al cento per cento", ha spiegato Italiano alla vigilia. Di più: Orsolini andò a segno all’Olimpico, rimettendo in discesa la sfida dopo il pareggio giallorosso e in settimana ne ha fatti 5 in amichevole, dimostrando la voglia di riprendere il proprio posto.