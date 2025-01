Lanazione.it - Beffata la Val di Magra gialloazzurra: "Noi abbonati resteremo a casa"

Leggi su Lanazione.it

Sono all’ombra delle cave e respirano l’aria del tifo azzurro. La Carrarese è una fede calcistica che portano avanti da anni pur risiedendo di fatto provincia spezzina. A Luni, ma anche Castelnuovo, Sarzana e Ameglia, non mancano i sostenitori della compagine apuana ma domenica prossima non potranno sostenerla nell’attesissimo derby contro lo Spezia. Niente “trasferta“ neppure per chi abita a soltanto a un paio di chilometri dallo stadio e che da sempre è un fedelissimo degli spalti azzurri. Qualcuno, abbonato, ha già acquistato il biglietto ma molto probabilmente dovrà rinunciare alla gara anche se sul punto spera ancora in una apertura. Tra i sostenitori storici della Carrarese c’è Roberto Bedini, ex consigliere comunale di Luni, conosciutissimo anche a Spezia per l’impegno politico, la passione sportiva, ma anche per l’ironia con la quale puntualmente racconta e soprattutto disegna sulla sua pagina social le vicende locali e non soltanto.