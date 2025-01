Sport.quotidiano.net - Basket, Unieuro Forlì Cividale 79-82: seconda sconfitta di fila in casa

, 12 gennaio 2025 – Secondo stoplingo diper la Pallacanestro 2.015.passa all’Arena per 79-82, al termine di una sfida intensa e senza esclusione di colpi, combattuta sino alla sirena.ritrova Dawson (14 punti), ma deve arrendersi dinanzi ai cinque uomini in doppia cifra dei friulani. Perkovic e Parravicini colpiscono in avvio esi porta avanti (15-9), marisponde prima con Dell’Agnello poi con le bombe di Redivo e non lascia scappare gli avversari (15-16). Si apre così un lungo punto-a-punto, con gli ospiti che rispondono ad ogni tentativo dei padroni diin unafrazione particolarmente intensa. Prima della pausa lunga, l’allunga: break di 8-0 e punteggio sul 39-33 all’intervallo. Il terzo quarto cambia gli equilibri.