Venezia-Inter, il pronostico di Serie A: ruggito Lautaro e combo nerazzurra

Si è aperta con l’1-1 dell’Olimpico, tra Lazio e Como, la 20ª nonché prima giornata diA, pronta a proseguire con un programma scoppiettante. Un ricco sabato vede, tra le altre, il derby di Torino e il Milan fresco di vittoria in Supercoppa Italiana a Cagliari, mentre domenica pomeriggio, subito prima della Roma a Bologna, in campo anche gli sconfitti d’Arabia.che fa visita al, alle 15:00, al Penzo, in una sfida che deve essere di riscatto per i nerazzurri, contro una squadra però bisognosa di punti per inseguire la salvezza.Classifica che rimane preoccupante per i lagunari, momentaneamente al penultimo posto della classifica con 14 punti, a -3 dalla salvezza, in unaA che si prospettava dura come da programma. Vero è però che ilsta decisamente dando segnali di vita in questo periodo: dopo le 4 sconfitte consecutive del mese di novembre, sono arrivati 6 punti nelle ultime 5 gare, frutto dei pareggi con Como, Juventus ed Empoli, la fondamentale vittoriana nello scontro diretto col Cagliari e il ko (solo 1-0) di Napoli.