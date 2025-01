Thesocialpost.it - Torna il maltempo sull’Italia: allerta meteo per il 12 gennaio

Ilè destinato a colpire nuovamente l’Italia nelle prossime ore, con un’area depressionaria che si avvicina al Tirreno, portando precipitazioni da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci e temporali sulle aree tirreniche meridionali. Il fenomeno sarà accompagnato da un rafforzamento dei venti dai quadranti settentrionali e un sensibile calo delle temperature.Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioniavverse per domenica 12, prevedendo nevicate da sparse a diffuse a quote superiori ai 500-700 metri, in particolare in Basilicata e Calabria. Le precipitazioni riguarderanno anche la Sicilia e la Calabria, con un rischio maggiore per le aree tirreniche.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.