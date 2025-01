Thesocialpost.it - Terribile incidente sul Gargano: un morto e un ferito nel frontale tra un’auto e un camion

Un tragicostradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 693 “dei Laghi di Lesina e Varano”, nel comune di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Il bilancio è di une un. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontroha coinvoltoe un. A perdere la vita è stato il conducente dell’utilitaria, un giovane di 23 anni originario della provincia di Napoli. Ilista, rimasto, è stato trasportato all’ospedale di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento. Al momento, non sono state rese note le generalità della vittima. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con la viabilità deviata temporaneamente su percorsi alternativi.