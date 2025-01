Feedpress.me - Scoppia la polemica politica per il caos treni. Le opposizioni attaccano, la Lega difende Salvini: "Lavora 14 ore al giorno"

Leggi su Feedpress.me

Perre il loro leader Matteo, attaccato in qualità di ministro dei Trasporti dalleper l'ennesimo blocco deisulla rete ferroviaria italiana, scendono in campo i parlamentari della. "Dopo decenni di investimenti bloccati e di NO - scrivono i senatori dellain Commissione Trasporti a Palazzo Madama in una nota -sta rimettendo in moto l'Italia..