Roma e non solo su Buchanan | ore di riflessione in casa Inter | CM IT

L’esterno canadese vuole giocare di più e sul tavolo ci sono più opzioni, anche in ItaliaIn piena emergenza infortuni per la trasferta di Venezia, l’vuole cancellare subito la disfatta contro il Milan in Supercoppa italiana, ma le attenzioni del club nerazzurro sono rivolte anche al calciomercato di gennaio, soprattutto in uscita. Il blitz milanese di Florent Ghisolfi ha riaperto il fronte delle trattative con laper Davide Frattesi, ma il centrocampista 25enne non è l’unicoista finito in orbita giallorossa.(e non) su: ore diin(Lapresse) – calciomercato.itNelle ultime ore, si è parlato di unessamento per Tajon. Rientrato dall’infortunio, l’esterno canadese non ha trovato molto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi (appena 128 minuti complessivi) ed è diviso tra la necessità di cercare un maggior minutaggio altrove e la voglia di giocarsi le proprie opportunità a Milano e competere per obiettivi importanti, soprattutto in questa fase ricca di impegni e con tanti uomini in infermeria.