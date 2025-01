Sport.quotidiano.net - Promozione, L’ex tecnico dell’azzurra alberto Ruvo ha Assistito al deludente pareggio dell’azzurra contro il Forte. "La Pontremolese ha le qualità per centrare i playoff ma occorre maggior equilibrio»

della, artefice di due salvezze e dellain Eccellenza, domenica scorsa era sugli spalti del centro sportivo “Lunezia“ per assistere alildei Marmi. La sua presenza non è passata inosservata e quale migliore occasione per chiedergli come ha trovato la sua ex squadra, anche alla luce del malcontento esternato in settimana dai massimi dai vertici della dirigenza, non contenti delle prestazioni. "Come l’ho vista? E’ una buona squadra – esordisce– però manca in qualcosa. Secondo mein tutti i reparti. Gli attaccanti giocano troppo distanti e non aiutano il centrocampo e la squadra spesso va in sofferenza. Cucurnia, in mezzo al campo, fa fatica ad esprimere il suo grande potenziale.