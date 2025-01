Notizie.com - Perché Gibellina è stata nominata Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026

: una scelta che arriva attraverso una motivazione in grado di rendere orgogliosi i suoi abitanti.Arriva la delibera da parte del Consiglio dei ministri dopo la proposta da parte del ministro della Cultura Andrea Giuli.(Notizie.com)La giuria, riunitasi lo scorso primo ottobre, aveva concordato la volontà di proporre la città per diverse motivazioni. Si parte dal valore rappresentativo di una realtà artistica che è divenuta il simbolo di quella che è una rinascita attraverso l’arte, per poi passare alla capacità progettuale di andare a riattivare un patrimonio di opere in grado di coniugare memoria e futuro.La città vanta anche la forza di coinvolgere le nuove generazioni andando a interpellare una consapevolezza comune dal punto di vista civico, facendo collaborare istituzioni pubbliche e private.