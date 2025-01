Spazionapoli.it - Pellegrini al Napoli, svolta improvvisa: l’annuncio definitivo del giocatore

Leggi su Spazionapoli.it

CalciomercatoUltimissime – Lorenzoha rilasciato un’intervista ufficiale in cui ha dichiarato definitivamente la sua scelta per il futuro Per il calciomercatoultimissime arrivano anche sul fronte Lorenzo. Sono giorni caldissimi, infatti, in casa partenopea, dove non tiene banco solamente la vicenda Kvaratskhelia. Sicuramente, il georgiano resta il tema nevralgico per i tifosi azzurri, ma molti si sono già proiettati verso il futuro, ipotizzando i nomi che potrebbero prendere il suo posto.In un’operazione molto ampia, che servirebbe a rinforzare tutta la rosa, con i circa 80/90 milioni ipotetici per Kvara, rientrerebbe anche Lorenzo. Il capitano della Roma è stato accostato alda diverse settimane, ma, come anticipato anche da Spazio, un eventuale gol nel derby contro la Lazio avrebbe potuto cambiare le sorti del suo destino.