Lanazione.it - Montevarchi, Priore al top e riecco Martinelli

Leggi su Lanazione.it

Vigilia della seconda gara del 2025 per ildi Rigucci che domani alle 14.30, ancora in casa come domenica scorsa, affronterà il Siena rilanciato, almeno per un piazzamento nei playoff, dal successo all’inglese sul San Donato Tavarnelle. Nel confronto numero 36 in campionato, il diciottesimo in Valdarno, ilè deciso a dare continuità ai due risultati centrati prima e dopo la sosta grazie al ritorno in panchina del trainer fiorentino che ha tracciato, fin dal primo contatto con la squadra, la via maestra da seguire: fare più punti possibile per avvicinare la salvezza, il traguardo prioritario al momento dei rossoblù. Al Brilli Peri arriverà un Siena che, come ha sottolineato il difensore bianconero Andrea Morosi, vuol sfruttare al meglio la trasferta, puntando alla vittoria, pur riconoscendo che la formazione aquilotta è tosta e al tempo stesso tecnica: "Ha cambiato allenatore e modulo – ha aggiunto il terzino – e per questo il Siena dovrà stare in guardia per non farsi sorprendere ed essere pronto a fronteggiare ogni tipo di situazione.