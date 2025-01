Lanazione.it - Il nuovo asilo nido si farà. Fondi per oltre 580mila euro: "Attenzione alle famiglie"

Leggi su Lanazione.it

Ilplesso 0-6 anni di Borgo a Mozzano si. È infatti confermata l’intenzione dell’amministrazione comunale di realizzare accanto alla scuola dell’infanzia, al momento oggetto di importanti opere di manutenzione e messa a norma anti-sismica, ild’infanzia, che sarà finanziato con un contributo da 580 miladaPNRR. "L’- spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti - rappresenta uno dei primi passi per prendersi cura di tutta la collettività, dando gli strumenti necessari ai genitori per organizzare al meglio la vita quotidiana, con la certezza di lasciare in buone mani i propri figli". "La volontà di realizzare unnel centro del capoluogo guarda in questa direzione: costruire il futuro fin dai primi mesi di vita, aprire la strada a un domani che cresce e permettere, quindi, a tutto il territorio di crescere bene insieme.