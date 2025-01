Anteprima24.it - FOTO/ Auto fuori strada all’incrocio della tangenziale: conducente illeso

Tempo di lettura: < 1 minutoUn curioso incidente si è verificato questa mattina, all’altezza dell’imboccoin direzione Benevento. Una Opel station wagon, per cause ancora da accertare, è finita, fermandosi in bilico su un bordo dell’incrociole.Secondo le prime ricostruzioni, ilavrebbe perso il controllo del veicolonomamente, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Fortunatamente, non si registrano feriti. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma non si esclude che una distrazione o il fondole possano aver giocato un ruolo. L’, rimasta incastrata in una posizione precaria, ha attirato l’attenzione deglimobilisti di passaggio, causando rallentamenti temporanei nella zona. Lerità competenti sono state avvisate per rimuovere il veicolo e ripristinare la normale viabilità.