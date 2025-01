Oasport.it - Dove vedere Sinner-Jarry in tv, Australian Open 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Lunedì 13 gennaio (e campo da stabilire), Jannikaffronterà il suo primo impegno negli. Il n.1 del mondo affronterà il cileno Nicolasnel proprio esordio a Melbourne. Una sfida non facile contro il tennista sudamericano (n.34 ATP), che può essere temibile su questi campi.ha avuto modo già di confrontarsi recentemente con. Il riferimento è al torneo di Pechino dello scorso settembre, quando i due si incontrarono nel primo turno. L’altoatesino fu costretto a rimontare, per il primo set favorevole al suo avversario. Dal secondo parziale l’inerzia è cambiata, ma Jannik non potrà concedersi pause al cospetto di un avversario con queste caratteristiche.Il n.1 ATP ha cercato di togliersi un po’ di ruggine affrontando un paio di match d’esibizione in questa settimana, opposto all’o Alexei Popyrin e al greco Stefanos Tsitsipas.