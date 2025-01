Ilrestodelcarlino.it - De Pascale alla Casa di comunità di Castelnovo Sotto: il taglio del nastro

(Reggio Emilia), 11 gennaio 2025 –delstamani per la nuovadelladi, struttura che ha richiesto un investimento di 2,4 milioni di euro e che è ora finalmente a disposizione degli abitanti, perché “Il dirittosalute è la base di una vita libera e piena e per tutelare la salute psico-fisica delle cittadine e dei cittadini vicino a”, ha dichiarato Michele de, presidente della Regione., intervenutocerimonia, che conclude un percorso avviato dall’Azienda sanitaria e condiviso con istituzioni, associazioni e cittadinanza, presenti in gran numero all'inaugurazione. Trentamila residenti avranno un nuovo punto di riferimento per i servizi sociosanitari, un edificio “già ospedale, fino agli anni '80 - ricorda Cristina Marchesi, direttore generale Ausl - che ha valore storico-morale e partito comedella salute.