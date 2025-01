Donnaup.it - Crostata mele e crema: è buonissima, facile e golosa! Tutti vogliono questa ricetta!

Leggi su Donnaup.it

: è!Lapiùdi sempre? Quella dal ripieno morbido e goloso di!Temete di non riuscire a cimentarvi in una preparazione che si presenta elaborata e di alto livello? Vi sbagliate!Ecco unafacilissima e deliziosa, pronta in poche mosse. Potrete presentarla come dessert a fine pasto per una cena o un pranzo in compagnia delle persone più care, farete un figurone! Ma, è ideale anche a colazione, accompagnata ad una bella tazza di latte o te caldo, oppure come merenda per un break di dolcezza in una giornata amara.Pronte? Impugnate gli attrezzi del mestiere e partiamo!di: lafacilissima!Pervi occorreranno:farina, 400 grzucchero semolato, 300 grlimone, 1lievito per dolci, 1 cucchiaioburro, 100 gruova, 4 (2 per la frolla e altre 2 per lapasticciera)latte, 500 mldi medie dimensioni, 2Accendete il forno alla temperatura di 180°C.