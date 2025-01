Ilfattoquotidiano.it - Caos treni, il Mit dà la colpa ai governi passati: “Linee vecchie e mancati investimenti. Salvini sta risolvendo nonostante i sindacati di sinistra”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La responsabilità dell’ennesima giornata di passione sulla rete ferroviaria nazionale non è di Matteo, ma della rete infrastrutturale ormai obsoleta. In Italia, ha spiegato il ministero dei Trasporti, ci sono “iper-utilizzate (9milaal giorno solo su rete Rfi) e che spesso hanno accusato e accusano problemi di vecchiaia. Non a caso Fs ha ufficializzato un piano da 100 miliardi (molti per manutenzione) e sono attivi più di 1.200 cantieri, con interventi attesi da decenni come quello di Firenze dal valore di 2,7 miliardi. Il primo progetto risale addirittura agli anni Novanta. Solo ora c’è la piena determinazione a superare un imbuto che rischia di ingolfare la circolazione: il problema non è mai stato preso di petto, nemmeno quando un premier fiorentino raccolse le deleghe del Mit”, afferma il ministero riferendosi probabilmente a Matteo Renzi.