Al Teatro Ghione di Roma 'Annalisa Minetti Live', primo appuntamento del nuovo tour dell'artista

– Il 16 marzo alle ore 19 al, AnnalisaLive,delaccompagnata dalla sua band. L’evento è prodotto da Studio Sound – Leandro Iorio.«Sono molto emozionata, l’idea di risalire sul palco delper presentare la prima del miomi entusiasma. È tanto tempo che non torno a– racconta Annalisa– con la mia musica e farlo partire da unstorico come ilè una grande emozione. Finalmente presento il miocon uno staff completamente diverso, quindi tante saranno le emozioni e le novità che potranno sorprendere il mio pubblico. Racconterò la mia storia e lo farò in musica attraverso le canzoni della musica italiana, degli artisti con i quali ho collaborato, ricordando i momenti più importanti, quelli più significativi.