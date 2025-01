Lapresse.it - Ucraina, catturato italiano arruolatosi nell’esercito russo

Un cittadinocome volontariosarebbe statodalle forze speciali ucraine in Donbass. Lo riporta today.it spiegando che si tratterebbe di Gianni Cenni, nato il 19 agosto 1973, secondo quanto riporta il libretto militare rilasciatogli dal ministero della Difesae da un documento dove si legge anche la data di arruolamento, avvenuta lo scorso 13 novembre 2024 nell’unità militare 58198, I° reggimento corazzato.Sempre secondo i documenti che la testata ha visionato Cenni avrebbe due figli e sarebbe sposato. L’esercito ucraino lo avrebbetra il 7 e l’8 gennaio tra la zona di Kupyansk e la regione di Lugansk. “Grazie a un lavoro di Osint (intelligence su fonti aperte) si è riusciti a risalire a una sua recente attività lavorativa in Russia, nella cittadina di Samara, capoluogo dell’omonima regione sul fiume Volga, dove lavorava come pizzaiolo nel ristorante‘Anima‘”, spiega ancora Today.