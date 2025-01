Lanotiziagiornale.it - Trump incontrerà Putin. Obiettivo: chiudere la guerra

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Da una parte il presidente eletto, Donald, che fa sapere di essere intenzionato a far finire lain Ucraina il prima possibile. Dall’altra l’Unione Europea che continua la corsa agli armamenti, in vista del proseguo del conflitto. Tra i tanti fronti che dividono Usa e Ue, il conflitto ucraino è sicuramente uno dei principali. E ieri se ne è avuta una plastica dimostrazione.A Kiev già dati 134 miliardi di euro e altri ne arriveranno, dice UrsulaMentre infatti la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in occasione dell’erogazione della quota europea di 3 miliardi di euro del prestito concesso dal G7 a Keiv, twittava “L’Unione europea ha fornito all’Ucraina quasi 134 miliardi di euro di sostegno e ne arriveranno altri. Pproprio come la coraggiosa resistenza ucraina, il nostro sostegno sarà costante” e l’Olanda annunciava l’acquisto di equipaggiamento militare per un miliardo destinato all’esercito di Volodymyr Zelensky, il futuro inviato speciale diper la Russia e l’Ucraina, Keith Kellog, annunciava “cento giorni per far finire lain Ucraina”.