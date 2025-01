Lanazione.it - Teatro per ragazzi, tre seconde repliche per ’Cercasogni

Tre nuovi appuntamenti nel 2025 per la stagione di“Cercasogni”, realizzata in collaborazione fra i Teatri di Siena e Straligut. Dopo il debutto dello scorso 30 novembre che ha registrato il tutto esaurito, il Comune, in collaborazione con Straligut, per andare incontro alle richieste delle famiglie, ha deciso di organizzarenello stesso giorno di programmazione del primo spettacolo ma a un orario diverso: “Bella, bellissima” sabato 18 gennaio alle 15, “Wroong!” sabato 15 febbraio alle 15, “L’orso felice” sabato 22 marzo alle 15.