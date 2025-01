Oasport.it - Sinner lucido: “Tsitsipas mi ha fatto dei regali di Natale in ritardo. Con Jarry dovrò far partire lo scambio”

Jannikchiude da imbattuto l’Opening Week e può guardare con fiducia al primo Slam della nuova stagione, che comincerà ufficialmente domenica 12 gennaio. Il numero uno del tennis mondiale si presenta al via degli Australian Open 2025 da campione in carica, dopo aver battuto questa settimana in esibizione a Melbourne prima il padrone di casa Alexey Popyrin e poi Stefanos.Quest’oggi il 23enne altoatesino si è imposto super 6-3 7-6, trovando un ottimo rendimento al servizio ma non riuscendo a mantenere una buona continuità nei turni di risposta. Il greco, nel tie-break del secondo set, ha commesso due doppi falli sciogliendosi dunque nel momento clou della partita e dovendo alzare bandiera bianca.“Sarebbe bello essere un mostro al servizio nelle partite vere, non nelle esibizioni.